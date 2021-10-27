احتجاج الطائي تم رفضه ولكن..

حذر الإعلامي الرياضي صالح الحناكي، مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، من التورط في أزمة كبيرة بسبب لاعبه التونسي حمدي النقاز.

ما هي قصة النقاز؟

الراقي كان قد تعاقد مع اللاعب التونسي مؤخرًا عقب نهاية الميركاتو الصيفي، قادمًا من الزمالك في صفقة انتقال حر.

استغناء الزمالك عن لاعبه أتى لتوقيع عقوبة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بوقف القيد لفترتين، على إثر بعض القضايا المالية.

اللوائح والقوانين تسمح للأندية بقيد لاعبين عقب نهاية سوق الانتقالات، لكن بشرط وحيد ألا وهو أن يكون الوافد الجديد لاعبًا حرًا وانتهى عقده مع ناديه قبل غلق باب الميركاتو.

الراقي ضم النقاز لقيده بدلًا من اللاعب البرازيلي باولينيو، والذي فسخ عقده مع النادي بالتراضي، نظرًا لظروف عائلية أجبرته على العودة لبلاده خلال هذه الفترة.

لكن وفقًا للأنباء الصادرة من نادي الزمالك فإن الصفقة تمت على سبيل الإعارة، وهو ما يعني عدم قانونية الانتقال، كونه حدث بعد غلق باب الميركاتو الصيفي.

الطائي يحتج والانضباط ترفض:

أول الأندية التي احتجت على مشاركة النقاز مع الأهلي هو نادي الطائي، عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين في 21 من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الراقي انتصر في اللقاء بثنائية مقابل هدف وحيد، ليتفاجأ بإعلان الطائي الاحتجاج عقب المباراة على مشاركة اللاعب التونسي.

لكن بالأمس، لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلنت رفض احتجاج الطائي من الناحية الشكلية، ليس لقانونية مشاركة اللاعب، إنما لعدم تقديم أسباب الاحتجاج ودفع الرسوم خلال 48 ساعة من نهاية المباراة.

الأهلي في ورطة"

الحناكي يرى أن الأهلي معرض للتهديد من أي نادٍ يشارك أمامه النقاز خلال الفترة المقبلة، إذ أن الطائي لم يستكمل إجراءات الاحتجاج، لكن غيره قد يأخذ المبادرة ويحتج بأوراق كاملة، مما قد يعرض النادي الجداوي للعقوبات.

وكتب الحناكي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم رفض احتجاج الطائي "شكلياً" يعني سيتم الاحتجاج على اللاعب في مباراة قادمة، اعتقد الاهلي في ورطة، تصريحات زملكاوية تتحدث ان "النقاز" خرج معاراً ولم يكن لاعب حر".

تم رفض احتجاج الطائي "شكلياً"

يعني سيتم الاحتجاج على اللاعب

في مباراة قادمة

اعتقد الاهلي في ورطة

تصريحات زملكاوية تتحدث

ان "النقاز" خرج معاراً

ولم يكن لاعب حر pic.twitter.com/xo8A7Z9sYM — صالح الحناكي (@SA_ALHENAKI) October 26, 2021

اقرأ أيضًا..