ميركاتو الأهلي - سد ثغرات الموسم الماضي

الأهلي يسعى لتحقيق لقب الدوري السعودي في الموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

انتهى سوق الانتقالات الصيفية الخاص بالدوري السعودي للمحترفين، أمس السبت، بعد موسم مميز للأندية السعودية من حيث التعاقدات.

منافسة قوية تشهدها بداية الدروي السعودي ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية المباريات في الموسم الحالي، بعد أن أبرمت جميع الفرق أكثر من صفقة مميزة.

الأهلي أبرم عدة صفقات من أجل العودة إلى المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، كما العادة بعد تراجع الأداء في الموسم الماضي.

1 - البرازيلي لوكاس ليما من نانت

تمكن أهلي جدة من التعاقد مع ليما قادمًا من نانت الفرنسي من أجل سد ثغرة الجبهة اليسرى، والجميع يثق في اللاعب البرازيلي في تقديم أداء مميز خلال الفترة المقبلة.

وتعاقد الأهلي مع ليما بمقابل مادي بمقابل 6 ملايين يورو.

2 - البوسني إيرفين زوكانوفيتش من جنوى

لحل الأزمة الدفاعية، تعاقد الأهلي مع زوكانوفيتش قادمًا من جنوى الأيطالي، حيث عانى الراقي خلال الموسم الماضي من الدوري السعودي من هذا المركز.

3 - يوسف البلايلي من الترجي التونسي

وتعد صفقة الجزائري يوسف البلايلي، وانضمامه من الترجي التونسي إلى أهلي جدة ليس من أبرز صفقات الراقي فقط، بل من الأبرز في الدوري السعودي بشكل عام.

يوسف البلايلي توج مع منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية والتي أقيمت مؤخرًا في مصر، بعد فوز الجزائر على السنغال في النهائي.

4 – إلفيس ساريتش من سوون الكوري

ضم أهلي جدة ساريتش من سوون الكوري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لتدعيم خط وسط الفريق في الموسم الجديد، لسد ثغرات الفريق التي ظهرت الموسم الماضي.

5 – ثنائي من الفيصلي

ضم الأهلي ثنائي من نادي الفيصلي وهم سلطان مندش الذي يلعب في خط الوسط، وأيضًا يزيد البكر الظهير الأيمن، حيث يتميز الثنائي بصغر سنهم وسيقدم استفادة للأهلي خلال السنوات المقبلة.

6 - المجحد من الفتح

ضم الأهلي محمد المجحد من الفتح السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية لدعم خط الوسط، حيث يعد من أبرز اللاعبين الشباب في الدوري السعودي للمحترفين.

7- خالد البركة من الحزم

وواصل الأهلي صفقاته بضم خالد البركة من نادي الحزم بعد الموسم القادم الذي قدمه بشكل أكثر من ممتاز، وسيكون بديلًا للوكاس ليما في مركز الظهير الأيسر.

8 - محمد خبراني من القادسية

وأخيرًا.. ضم الأهلي محمد خبراني من القادسية خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم أيضًا مركز قلب الدفاع في الموسم الجديد بجانب زوكانوفيتش.