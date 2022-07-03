الانتظار ينتهي .. تحديد موعد تجديد عقد جافي مع برشلونة

برشلونة يتمكن أخيرًا من ربط أحد أبرز جواهره بعقد طويل الأمد.

بعد فترة من الشد والجذب، يبدو أن نادي برشلونة الإسباني يسير في الطريق الصحيح لتجديد عقد جافي، لاعب الوسط الشاب.

وشهدت الفترة الماضية حالة من التوتر بين برشلونة وممثلي اللاعب، خوفًا من فقدان أحد أهم جواهر "لا ماسيا"، خاصة وأن عقد اللاعب في النادي الكتالوني كان سينتهي في 30 يونيو 2023.

لكن صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن الاتفاق بين الطرفين قد تم بالفعل، وأن العقد الجديد سيربط جافي بالنادي الكتالوني حتى 30 يونيو 2026، لكن يتبقى فقط توقيع العقود من أجل الإعلان الرسمي.

لماذا لم يوقع جافي العقد الجديد؟

وعلى الرغم من الاتفاق، فإن جدول الأعمال الرسمي لن يسمح بالتوقيع على العقد الجديد، خاصة وأن اللاعب لن ينضم إلى تدريبات برشلونة قبل 11 يوليو الجاري، بسبب مشاركته مع منتخب إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.

وسيكون الأسبوع الحالي لبرشلونة مزدحمًا بالفعل، في انتظار تقديم الثنائي فرانك كيسييه، وأندرياس كريستنسن يومي الأربعاء والخميس على التوالي.

وبذلك فإنه من المتوقع أن يوقع جافي العقد الجديد مع برشلونة قبل الانطلاق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لخوض فترة التحضير للموسم الجديد.

ماذا كانت نقاط الخلاف بين برشلونة وممثلي اللاعب؟

وحسب التقرير، فإن أحد أكبر نقاط الخلاف بين برشلونة وممثلي اللاعب تمثلت في الشق الاقتصادي.

حيث اعتبر برشلونة لاعبه الشاب رهانًا للمستقبل، بينما رأى وكلاء اللاعب أن جافي بالفعل أصبح نجمًا، بعد أن فرض نفسه على التشكيل الأساسي سواء مع "البلوجرانا" أو منتخب إسبانيا.

وأخيرًا، فإن جافي سينضم إلى نادي المليار يورو في برشلونة، وهو النادي الذي يضم لاعبين تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقودهم مليار يورو.

ويضم هذا النادي عددًا من نجوم الفريق، مثل بيدري، وأنسو فاتي، وفيران توريس، ورونالد أراوخو.

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