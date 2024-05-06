جورج جيسوس يبرر مشادته مع نجوم الأهلي .. ويعترف بـ"فشل" الهلال في الكلاسيكو بسبب رياض محرز

تصريحات جورج جيسوس بعد فوز الهلال أمام الأهلي..

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اعترف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بـ"الفشل" أمام الأهلي، في كلاسيكو المملكة الكبير، رغم الانتصار.

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الهلال فاز (2-1) على مستضيفه الأهلي، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، مساء يوم الإثنين، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 28 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

جيسوس قال في المؤتمر الصحفي بعد الكلاسيكو: "الأهلي يملك جناحين كبيرين وخطيرين (الجزائري رياض محرز والفرنسي آلان سانت ماكسيمين).. حاولت إيقافهما بأخذ الاحتياطات، ولكني لم أنجح بالشكل الكامل".

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وعن تغيير طريقة لعب الهلال إلى 3 مدافعين في بداية الكلاسيكو.. أكد المدير الفني البرتغالي، على أنها ليست المرة الأولى التي يدخل فيها المباريات، بهذه الخطة.

وأَضاف جورج جيسوس: "أحاول مفاجئة الخصوم ببعض الاستراتيجيات التكتيكية.. أحيانًا تنجح، وفي أحيانٍ أخرى تفشل، وأقوم بتغييرها حسب مجريات المباراة".

وبخصوص المشادة مع دكة بدلاء الأهلي خلال الكلاسيكو.. علق جيسوس: "طالما تصدر مني ردات فعل في المواجهة، فهذا دليل الشغف.. ومتى ما توقفت عن ذلك، يجب أن أرتاح في البيت وأتوقف عن العمل".

وقدّم جيسوس، الشكر إلى جماهير الزعيم الهلالي، على مساندة الفريق الأول لكرة القدم، في أي ملعب داخل وخارج المملكة العربية السعودية؛ وآخرها في الكلاسيكو أمام الأهلي.

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