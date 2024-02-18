الانتصار الثاني على التوالي .. الاتحاد يهرب من الرياض ويقترب من المربع الذهبي

ثلاث نقاط هامة للاتحاد...

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حقق نادي الاتحاد، فوزًا هامًا على حساب الرياض بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، في ختام مباريات الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

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وبهذه النتيجة وصل الاتحاد إلى النقطة 34 في المركز الرابع، وبفارق نقطة عن التعاون صاحب المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الرياض عند النقطة 19 في المركز الخامس عشر.

الاتحاد بدأ المباراة بقوة، وافتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية عشر، بعدما استلم عبد الرزاق حمد الله، تمريرة على مشارف منطقة الجزاء من الجانب الأيسر، وسددها في المرمى.

وفي الدقيقة 32، أهدار حمد الله فرصة الهدف الثاني لفريقه، بعد كرة عرضية، انقض عليها المهاجم المغربي بتسديدة على الطاير ولكنها مرت أعلى المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف دون رد.

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ومع مطلع الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 60 احتسب الحكم ركلة ركنية للرياض، وبعد ارتباك دفاعي وصلت الكرة إلى أندري جراي، الذي سدد تسديدة قوية ولكنها ارتطمت في القائم.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بلحظات، وصلت كرة عرضية من الجانب الأيسر للرياض، إلى المهاجم موسونا، الذي قابلها برأسية قوية ولكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وبعد ركنية للرياض تقدم لها الحارس، ثم تحولت إلى هجمة مرتدة، أطلق بها عبد الرزاق حمد الله رصاصة الرحمة على الرياض، بهدف ثان بتسديدة قوية من منتصف الملعب.

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