الأموال وخسارة النجوم .. أمور يجب على الاتحاد فعلها للتتويج بالدوري

فرض نادي الاتحاد نفسه بطلًا للشتاء ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ليقترب من تحقيق اللقب الغائب عنه منذ 13 عامًا.

الاتحاد عانى خلال السنوات الماضية من عدم القدرة على تحقيق لقب الدوري، وذلك وسط محاولات عديدة لتحقيق اللقب دون أن ينجح في هذا الأمر.

واحتل فريق نادي الاتحاد المركز الثاني موسمي 2009-2010، ثم ابتعد عن المربع الذهبي خلال الفترة من 2011 حتى 2014، ليحتل المركز الرابع ثم الثالث ثم الرابع مرة أخرى خلال الفترة من 2014 حتى 2017، واحتل المركز التاسع ثم العاشر موسمي 2017-2018 و 2018-2019، والمركز الحادي عشر موسم 2019-2020، ثم المركز الثالث الموسم الماضي 2020-2021.

الاتحاد أمامه مهمة صعبة جدًا وثقيلة، وهي الحفاظ على صدارة الدوري السعودي للمحترفين حتى نهاية الموسم، لكي يتمكن العميد من تحقيق اللقب الغائب منذ 2009.

ونستعرض سويًا، أبرز الأمور التي يجب على الاتحاد أن يفعلها لكي يحافظ على النتائج الإيجابية واستمرار الصدارة حتى تحقيق اللقب..

الحفاظ على النجوم

الخطوة الأولى هي الحفاظ على نجوم الفريق، أبرزهم عبد الإله المالكي وفهد المولد، في ظل اقتراب انتهاء عقدهما بنهاية الموسم الحالي، لكي يواصل الفريق تماسكه.

في حالة فشل إدارة الاتحاد في تجديد عقد المالكي أو المولد، قد يمكنهما التوقيع لأي فريق آخر خلال الوقت الحالي، في ظل دخولهما الفترة الحرة التي تتيح لهما التوقيع لأي فريق آخر.

توقيع أي لاعب لأي فريق آخر، يعني أمر من 2، إما أن يتم بيع المدة المتبقية من عقده للفريق الذي وقع معه، أو يستمر الفريق ووقتها بكل تأكيد لن يكون اللاعب بكامل تركيزه.

هنا سيكون الاتحاد هو الخاسر الأكبر، خاصة وأنه يسعى بقوة للاستمرار في صدارة الترتيب، لتحقيق لقب الدوري الذي تنتظره الجماهير بفارغ الصبر.

صفقات مميزة في الشتاء

بدأت إدارة الاتحاد بالفعل في هذا الملف بقوة، بالتعاقد مع المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السابق في صفقة انتقال حر، ولكن بعدها لم يتم الإعلان عن أي صفقة.

يجب على إدارة الاتحاد البحث عن المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، أبرزها الظهيرين الأيمن والأيسر، وخط الوسط والجناح، من أجل زيادة قوة العميد خلال الفترة القادمة.

لاشك بأن الاتحاد تأثر برحيل اللاعب سعود عبد الحميد، ويجب أن تعمل الإدارة على التعاقد مع ظهير أيمن بدلًا منه، وفي خط الوسط عندما يغيب كريم الأحمدي يحدث تأثر في أداء الفريق، كما أن هناك نقصًا عدديًا في مراكز الجناحين الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى مركز الظهير الأيسر.

رصد مكافآت كبيرة

أسلوب إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي منذ بداية الموسم الحالي، كان رائعًا للغاية، خاصة قبل المباريات المهمة، برصد مكافآت خاصة للاعبين من أجل تحقيق الانتصارات.

يجب على إدارة الاتحاد الاستمرار في رصد المكافآت خلال الفترة القادمة، من أجل تحفيز اللاعبين بشكل أكبر على الانتصارات والاستمرار على قمة الترتيب حتى الجولة الأخيرة.

لاعبو الاتحاد لديهم الحماس اللازم من أجل تحقيق الانتصارات، ولكن المكافآت سيكون لها مفعول السحر من أجل زيادة حماس اللاعبين لاستمرار العميد على صدارة الدوري.

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