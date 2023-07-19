الاكتفاء بالمحلي فقط! .. النصر يحاول إقناع كاسترو بالتعاقد مع حارس أجنبي

هل ينجح النصر في إقناع كاسترو لتغيير موقفه من الحارس الأجنبي؟

مر وقت طويل في فترة الانتقالات الصيفية 2023، ولم ينجح النصر في التعاقد مع حارس مرمى أجنبي حتى الآن، وسط مطالبات كثيرة من جانب جمهور العالمي بالتعاقد مع حارس أجنبي مميز.

ويمتلك النصر بالفعل حارس أجنبي وهو الكولومبي دافيد أوسبينا، ولكنه يعاني من إصابة قوية، تهدد مسيرته مع الفريق الأصفر خلال الوقت الحالي، حيث هناك مؤشرات بأنه قد يتم فسخ التعاقد معه.

وأشار موقع "سبورت 24" إلى أن النصر عقد عدة اجتماعات مع البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق، من أجل إقناعه بالتعاقد مع حارس مرمى أجنبي جديد، وتغيير قناعته بالاكتفاء بالحارس المحلي.

كاسترو يرى أنه من الكافي الاعتماد على الحارس نواف العقيدي في حراسة مرمى العالمي، ولكن مسؤولي النصر لديهم قناعة بضرورة التعاقد مع حرس مرمى أجنبي.

وطلب لويس كاسترو الحصول على مهلة إلى ما بعد مباراة النصر الودية أمام بنفيكا، من أجل حسم مسألة التعاقد مع حارس مرمى أجنبي من عدمه.