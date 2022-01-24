الأكبر تاريخيًا .. برشلونة يستقبل عرض رعاية خيالي

كشفت تقارير صحفية عن عرض رعاية تاريخي تلقاه برشلونه مع اقتراب نهاية عقده مع الراعي الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الراعي الحالي للنادي الكتالوني "راكوتن" بنهاية الموسم الجاري.

ورغم الصعوبات التي يعيشها نادي برشلونة على المستوى الرياضي والمالي يبدو أن اسمه لايزال جذابًا للمستثمرين.

ما هو الجديد بخصوص عقود الرعاية؟

بحسب ما ورد عن صحيفة "ARA" فإن برشلونة لديه عرض رعاية ضخم يقدر بـ80 مليون يورو من شركة "VeganNation" الأمريكية.

وأضافت الصحيفة بأن المحادثات بين الطرفين جارية وقد التقى بالفعل المدير التنفيذي للشركة برئيس النادي جوان لابورتا ومسئولو التسويق في الفريق.

ووفقًا للصحيفة فإن العرض لم يقتصر على ذلك فقط، بل عرضت مشروع مشترك من قبل العملاق الآسيوي "Tencent" أكبر شركة تكنولوجية في العالم والتي تقدر قيمتها بـ 500000 مليون دولار بفتح خطوط عمل مع برشلونة لعرض مباريات الفريق على مناصتها الافتراضية.

ما هو موقف برشلونة؟

النادي الكتالوني في الوقت الحالي يقوم بدارسة كافة العروض على الطاولة، مثل عرض رعاية شركة "Spotify" والتي بحسب التقارير قد تجلب لبرشلونة ما بين 30 و 60 مليونًا سنويًا.

ويبحث "البلوجرانا" منذ فترة عن عقود رعاية لتحسين ميزانيته التي تعاني بشدة في الفترة الأخيرة، والتي أجبرت إدارة النادي على اتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة.

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