الاعتماد على المحاربين القدامى أم تجديد روح الفريق؟ ريال مدريد في أزمة بسبب جود بيلينجهام

ريال مدريد يواجه مشكلة في التعاقد مع بيلينجهام بسبب كروس ومودريتش!

يواجه ريال مدريد مشكلة من أجل التعاقد مع جو بيلينجهام من بوروسيا دورتموند الصيف المقبل، بسبب توني كروس ولوكا مودريتش.

بعد الفوز بكأس العالم للأندية السبت الماضي على حساب الهلال السعودي بخماسية، يستعد ريال مدريد للعودة للمواجهات الحاسمة المتبقية له بالموسم، في مختلف المسابقات.

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، يستعد النادي الملكي للتفاوض مع خط الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام، لكن يواجه مشكلة في ظل وجود كروس ومودريتش.

المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، صرح مسبقٌا، أنه لا بد من استمرار أساطير الفريق، لكن الإدارة تواجه مشكلة في تجديد عقود البالغين أكثر من 30 عامًا.

كروس تحدث عقب مباراة الهلال قائلًا:" أفكر فيما سأفعله في الموسم المقبل، أنا على اتصال مع النادي ومن الأفضل التحدث عن تلك الأمور في الداخل".

أما لوكا مودريتش - فوفقًا للصحيفة - ينتظر عرض ريال مدريد من أجل التجديد لموسم آخر، وعلى الجانب الآخر لم يتحرك النادي في الرد على الكرواتي، قبل معرفة إمكانية انتقال بيلينجهام إلى الملكي.

ففي حال التوقيع مع الإنجليزي بيلينجهام والتجديد لكل من كروس ومودريتش وفقًا لطلب المدرب أنشيلوتي، سيكون على الكرواتي أن يلعب دقائق أقل وسيصبح بديلًا.