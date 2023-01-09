الاعتزال لم ينه الصراع .. بيكيه يرد بقسوة على سخرية تيباس!

بيكيه يتحدى تيباس مرة أخرى

أعلن بيكيه عن انضمامه إلى لعبة الفيديو كينجز ليج التي تحاكي كرة القدم الحقيقية، بعد ظهور لاعب غامض الهوية بالدوري يدعى Enigma 69'.

كان رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني خافيير تيباس قد تحدث عن تلك اللعبة ووصفها بأنها سيرك، ولا علاقة لها بكرة القدم عامة، والليجا خاصة.

بيكيه عبر حسابه الرسمي على تويتر، كتب:" مرحبًا بكم في سيرك KingsLeague، القنبلة القادمة يوم الأحد القادم مجنونة، تيك توك، تيك توك".

لاعب برشلونة السابق موجهًا رسالة غير مباشرة إلى تيباس الذي قارن بين اللعبة والليجا قائلًا:" هذا يشبه إذا قارنت أن باسالابرا يمكن أن يكون منافسًا للليجا، الشيء الوحيد الذي يشبه دوري الملوك لكرة القدم هو أنه يتم لعبها بالكرة وأنه يتعين عليك تسجيل الأهداف".

تم الإعلان عن البطولة يوم الأحد، ووصلت إلى 558200 مشاهد ثاني يوم من إصدارها.

واعتاد تيباس أن يدخل في صراع مع بيكيه خاصة بعد تسريب مكالمته مع رئيس الاتحاد الإسباني.