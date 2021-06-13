الاعتزال الجبري وقوانين إيطاليا الصارمة.. مخاوف على مستقبل إريكسن!

رأي الأطباء قد يجبر كريستيان إريكسن على الاعتزال بعد ما تعرض له في مباراة الدنمارك مساء الأمس!

كشف طبيب إنجليزي عن صعوبة عودة النجم الدنماركي كريستيان إريكسن لممارسة كرة القدم من جديد في الفترة المقبلة بعد ما تعرض له مع منتخب بلاده مساء الأمس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الطبيب الشهير سكوت موراي لصالح صحيفة "صنداي ميل"، حيث أكد أن القوانين الإيطالية صارمة في ذلك الشأن.

ما الذي قاله سكوت موراي طبيب القلب الإنجليزي الشهير عن حالة إيركسن وإعتزاله؟!

وقال موراي: "على الأغلب ستكون تلك هي نهاية مسيرته، ففي إيطاليا يوقفوا أي شخص عن ممارسة الرياضة حال ثبت وجود حالة غير طبيعية في القلب، ذلك هو القانون".

وأضاف: "لقد كانوا يقومون بذلك، لأكثر من 20 عامًا، ونجحوا في تقليص معدل الوفيات من 3% إلى أقل من 1٪".

وأكمل: "لابد أن إريكسن قد خضع لكل الفحوصات اللازمة، هم في إيطاليا الأفضل في تشخيص أمراض القلب بالنسبة لمن يلعبون الرياضة".

وأردف: "ما حدث مع إريكسن سيكون السبب في حالة كبيرة من الوعي في ذلك الجانب، وبشكل عام يجب أن يتعلم الجميع كيفية الإنعاش القلبي".

ما هو الرأي الطبي فيما تعرض له إيركسن بالتحديد؟

تحدث الطبيب الإيطالي دانييلي أندرييني رئيس قسم أمراض القلب المتعلقة بالرياضة في أحد مراكز ميلانو الطبية لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، وأوضح تفاصيل ما تعرض له نجم إنتر.

وقال أندريني: "تحدثوا عن حالة إغماء في البداية، لكن ذلك لم يكن مناسبًا لما حدث، فالإغماء يكون لوهلة، لقد واجه توقفًا في القلب، قد يكون بسبب عدم انتظام الضربات".

وأضاف: "كل ذلك من الممكن أن يحدث بالرغم من الضوابط الصارمة التي تتبعها إيطاليا في ذلك الشأن".

وأكمل: "الجدار الذي حمى خصوصية إريكسن لم يظهر أي شيء، لكن لابد إنهم قاموا بتدليك قلبه، ولم نعرف إذا ما كانوا قد استخدموا جهاز إزالة الرجفان أم لا، على أي حال لقد كان التدخل في الوقت المناسب".

وأنهى كلماته عن مستقبل الدنماركي: "من الصعب الحديث عن ذلك، ما تعرض له لو كان سكتة قلبية فذلك لا يحدث للقلب السليم، لابد أن يكون هناك علة ما، لكن في أغلب الأوقات مثل تلك الأحداث تؤثر على العودة لممارسة الرياضة".

ما الذي حدث في المباراة؟

سقط إريكسن أرضًا، قبل أن يتدخل رجال الإسعاف، وبقى على الأرض لحوالي ربع ساعة قبل أن يخرج من أرض الملعب محاطًا بزملائه.

بعد ذلك تم تعليق المباراة حتى وصل اللاعب للمستشفى وتم الاطمئنان على حالته الصحيفة، حيث تم استئناف اللقاء لاحقًا.

جدير بالذكر أن الدنمارك كانت قد تعرضت للهزيمة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء الأمس من فنلندا بهدف نظيف.

اقرأ أيضًا