الاستمرارية عنوانه.. رقم قياسي استثنائي لميسي

الليو لا يتوقف..

أحرز ليونيل ميسي هدفًا لفريقه برشلونة في شباك مايوركا، كان كفيلًا بإنهاء المباراة بانتصار البلوجرانا بأربعة أهداف نظيفة، في أول مباراة بعد توقف دام 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

منذ اللحظات الأولى وكان واضحًا أن الليو عازم على تقديم مباراة كبيرة، وقد كان له مراده بالفعل بصناعته لهدفي مارتن برايثوايت الثاني وجوردي ألبا الثالث، واختتم المباراة بإحرازه الهدف الرابع بنفسه.

الهدف الذي سجله البرغوث الأرجنتيني جعل في جعبته هذا الموسم بالليجا 20 هدفًا، ليتصدر هدافي البطولة بفارق 6 أهداف عن أقرب الملاحقين، كريم بنزيما، مهاجم الغريم الأزلي ريال مدريد.

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لهذا الهدف قيمة أخرى هامة بالنسبة لميسي، حيث سطّر له تاريخًا جديدًا باعتباره الموسم رقم 12 على التوالي الذي يسجل فيه 20 هدفًا فأكثر على صعيد الدوري الإسباني بقميص برشلونة، في رقم يُخبر الجميع مفهوم "الاستمرارية" لدى الليو.

الفوز أيضًا رفع رصيد برشلونة ليصبح 61 نقطة ويواصل صدارته للدوري الإسباني بفارق 5 نقاط مؤقتًا عن ريال مدريد وصيفه، والذي يخوض يوم الأحد مباراة أمام إيبار لحساب نفس الجولة من البطولة.

برشلونة يدخل مرحلة صعبة على صعيد الليجا في ظل ضغط المباريات، حيث سيلتقي يوم الثلاثاء بليجانيس في كامب نو، قبل أن يطير إلى الأندلس لمواجهة إشبيلية في قمة نارية يوم الجمعة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

تجدر الإشارة إلى أن ميسي قد صرّح في الأيام الماضية أنه أدرك جليًا "قيمة كرة القدم" عند توقفها، واعتبر أن عودتها بمثابة الهدية، مشيرًا إلى استمتاعه برسم البهجة على وجوه المشجعين، ويبدو أنه شرع في ذلك سريعًا بالفعل.