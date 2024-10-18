فاز ببطولة في السعودية .. الاستقلال الإيراني يفاجئ النصر بمدربه الجديد قبل النخبة الآسيوية

النصر يواجه الاستقلال الإيراني على ملعب محايد..

أعلن نادي الاستقلال الإيراني، عن تعاقده مع مدير فني جديد، للفريق الأول لكرة القدم، في إطار الاستعداد لملاقاة النصر، على ملعب راشد بدبي، يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نقل مباراة الاستقلال والنصر، إلى ملعب محايد، بعدما كان مقررًا أن يحل النصر ضيفًا على نظيره الإيراني، على ملعب شهري قدس، في ظل الأحداث السياسية التي تمر بها دولة إيران.

وكشف نادي الاستقلال، عبر مركزه الإعلامي، عن تعاقده رسميًا مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الأسبق للأهلي وأبها، والذي يمتلك خبرة في الملاعب السعودية، وكتب تاريخًا كبيرًا مع الأهلي المصري.

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ويحتل النصر المركز الرابع في جدول مجموعة أندية الغرب، في دوري النخبة الآسيوية، برصيد 4 نقاط من مباراتين، بينما يأتي الاستقلال في المركز الخامس بـ3 نقاط.

وتولى موسيماني تدريب الأهلي، في موسم 2022-2023، الذي شهد تواجد الراقي في دوري يلو للدرجة الأولى، حيث تمكن من إعادته إلى دوري المحترفين، بعد التتويج باللقب، قبل أن تعلن الإدارة عن التعاقد مع الألماني ماتياس يايسله خلفًا له.

وقاد بيتسو موسيماني، فريق أبها، في 15 مباراة خلال الموسم الماضي، حيث حقق الفريق تحت قيادته، 5 انتصارات مقابل 3 تعادلات و7 هزائم، فيما هبط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، في نهاية الموسم.