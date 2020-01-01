الاستقرار على موعد الكلاسيكو وغضب عارم داخل ريال مدريد!

هل هو موعد مناسب حقًا؟

استقرت رابطة الدوري الإسباني على الموعد النهائي لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، والمقرر لها أن تكون على ملعب كامب نو في الجولة السابعة من عمر الليجا.

وبحسب ما أشارت له تقارير صحفية إسبانية، فإن الرابطة بصدد الإعلان عن إقامة المباراة في موعد السبت 24 أكتوبر، لتنهي بذلك اللغط المثار حول إمكانية إقامتها يوم 25.

هذا الموعد لا يجد ترحيبًا من ريال مدريد على وجه الخصوص، إذ أن الملكي سيتحصل بذلك على راحة أقل من خصمه بـ22 ساعة بالنظر إلى مباراتي الفريقين قبلها في دوري أبطال أوروبا.

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برشلونة سوف يلتقي مع فرينكفاروزي المجري يوم الثلاثاء بكامب نو، بينما يستقبل الريال نظيره شاختار الأوكراني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو يوم الأربعاء، وبالتبعية، الراحة ستكون أطول للنادي الكتالوني (86 ساعة) مقابل 64 ساعة فقط للميرينجي.

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عمومًا، صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن المباراة ستقام السبت في كل الأحوال، مع عدم تحديد موعد انطلاق صافرة البداية، إلا أن أغلب الظن أنه سيكون بين الواحدة ظهرًا إلى الرابعة عصرًا.

بالطبع وضع المباراة في هذا التوقيت يأتي من أجل منح الجماهير الآسيوية فرصة متابعتها بسبب فارق التوقيت الكبير، وبالنظر إلى أن حقوق البث عن القارة الصفراء تُدر المليارات سنويًا لخزائن الأندية الإسبانية.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُلعب فيها مباراة الكلاسيكو مبكرًا، فكانت البداية بموسم 2016-17 وتتابعت المباريات على هذا النحو في الأربع سنوات الماضية.