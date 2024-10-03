"الاستراتيجية الجديدة" .. كلمة السر في التغييرات الإدارية المفاجأة في النصر!

تعرف على ما دار داخل نادي النصر خلال الساعات الماضية

كشف الإعلامي علي العنزي عن تفاصيل وأسباب التغييرات الإدارية المفاجأة التي قررها نادي النصر خلال الساعات الماضية، وكان أبرزها توقيع أحمد الغامدي المدير التنفيذي لكرة القدم على المخالصة المالية ثم تقديم استقالته من منصبه.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن سلسلة القرارات الإدارية التي اتخذتها إدارة النصر، برحيل أحمد الغامدي، بجانب سعد السبيعي رئيس اللجنة القانونية بالنادي، وأيضًا محمد العبد العزيز.

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وقال العنزي خلال تصريحات عبر برنامج "دورينا غير": "التغيير الإداري وفقًا لمنهجية واستراتيجية لنادي النصر، وفقًا لما قاله جويدو فينجا الرئيس التنفيذي للنادي، للثلاثي أحمد الغامدي وسعد السبيعي وأيضًا محمد العبد العزيز".

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وأضاف: "قام الثلاثي بالتوقيع على المخالصة المالية مع نادي الاتحاد، ومن ثم قاموا بتقديم استقالتهم من مناصبهم".

وواصل: "جلس جويدو مع الثلاثي (كل شخص على انفراد) بالإضافة إلى محمد السكيت أمين عام المجلس، ومساعد العليان مدير إدارة الموارد البشرية بالنادي، وقاموا بشرح خطة النصر وأن المرحلة المقبلة لا تتطلب وجودهم وفقًا لاستراتيجية النادي يراها أنها مختلفة".

واختتم العنزي تصريحاته قائلًا: "الغامدي هو من أسس الفريق وحقق معه البطولة العربية ليتم إبعاده عن الفريق، والأستاذ سعد السبيعي مدير الإدارة القانونية كسب النصر معه قضايا كثيرة وخفف أعباء النادي لمبلغ يصل إلى 25 مليون ريال، ولكن إدارة النادي قرر رحيلهما بسبب الاستراتيجية".