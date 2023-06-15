الاستحواذ القطري بات وشيكًا.. الساعات الأخيرة الحاسمة في مصير مانشستر يونايتد!

تحت غطاء شركة يشارك في إدارتها الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني المهتم بقوة بشراء مانشستر يونايتد، يبدو أن الصفقة باتت على وشك الإتمام وذلك في نفس الوقت الذي قال فيه مدافع يونايتد السابق ريو فرديناند على قناته على موقع يوتيوب إن النادي يعتقد أن الاستحواذ القطري بات "وشيكًا".
وقال فرديناند: "الاستحواذ على مانشستر يونايتد وشيك، نسمع أن العرض القطري هو العرض الذي تم قبوله، وهو العرض الوشيك والذي سيتم تنفيذه" مضيفًا: "لا أستطيع الانتظار، من فضلكم دعوا هذا يحدث".
ما هو أكثر من ذلك، أن وكالة "رويترز" أفادت بأن نادي أولد ترافورد بدأ التفاوض بشأن منح الحقوق الحصرية التفاوضية للاستحواذ القطري.
يعني هذا تجميد فرص أي مزايدين آخرين للحصول على النادي في إطار زمني معين، بينما يبدو أن العرض القطري أصبح الخيار المفضل، مع عدم استبعاد تحرك مفاجئ من السير جيم راتكليف، الملياردير البريطاني المهتم بالاستحواذ على النادي.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- حان وقت بيع مبابي وعلى باريس سان جيرمان خطف الأموال من ريال مدريد!
- من يتفوق على هالاند؟ تقييم لاعبي مانشستر سيتي بعد تحقيق الثلاثية
- توقيع ميسي مجرد بداية.. ثورة دافيد بيكهام في كرة القدم الأمريكية
- بعد التعاقد مع رونالدو وبنزيما.. الدوري السعودي من كبار العالم أم لاعتزال النجوم؟
- 10 نجوم يتنافسون على عرش ليونيل ميسي في الهلال .. نيمار أبرزهم واسم إسباني أغربهم