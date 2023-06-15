الاستحواذ القطري بات وشيكًا.. الساعات الأخيرة الحاسمة في مصير مانشستر يونايتد!

فريق ملعب أولد ترافورد على أعتاب قرار تاريخي

تحت غطاء شركة يشارك في إدارتها الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني المهتم بقوة بشراء مانشستر يونايتد، يبدو أن الصفقة باتت على وشك الإتمام وذلك في نفس الوقت الذي قال فيه مدافع يونايتد السابق ريو فرديناند على قناته على موقع يوتيوب إن النادي يعتقد أن الاستحواذ القطري بات "وشيكًا".

وقال فرديناند: "الاستحواذ على مانشستر يونايتد وشيك، نسمع أن العرض القطري هو العرض الذي تم قبوله، وهو العرض الوشيك والذي سيتم تنفيذه" مضيفًا: "لا أستطيع الانتظار، من فضلكم دعوا هذا يحدث".

ما هو أكثر من ذلك، أن وكالة "رويترز" أفادت بأن نادي أولد ترافورد بدأ التفاوض بشأن منح الحقوق الحصرية التفاوضية للاستحواذ القطري.

يعني هذا تجميد فرص أي مزايدين آخرين للحصول على النادي في إطار زمني معين، بينما يبدو أن العرض القطري أصبح الخيار المفضل، مع عدم استبعاد تحرك مفاجئ من السير جيم راتكليف، الملياردير البريطاني المهتم بالاستحواذ على النادي.