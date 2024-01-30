الاختيار الصعب .. ريال مدريد يفتح أبواب السعودية أمام نجمه بالتجديد للاعب آخر!

نجم جديد يقترب من الرحيل عن العملاق الإسباني

قرر نادي ريال مدريد الإسباني عدم الذهاب إلى السوق الصيف القادم للتعاقد مع لاعب وسط جديد، والسبب وراء ذلك هو الألماني توني كروس.

العديد من التقارير الصحفية أشارت إلى بحث ريال عن تدعيمات جديدة بمنتصف الملعب، نظرًا لدخول كروس ولوكا مودريتش في الأشهر الأخيرة من عقودهما مع النادي.

ولكن شبكة "كادينا سير" قالت إن إدارة ريال قررت التقدم بعرض رسمي لإقناع كروس بالتوقيع على عقد جديد للحفاظ على خدماته داخل صفوف الفريق لفترة أطول.

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وأشارت إلى أن النادي عرض على اللاعب البقاء لمدة موسم واحد، وهو الأمر الذي يُرحب به الألماني كثيرًا ولا يمانع التوقيع بشكل رسمي في أقرب فرصة ممكنة.

وعلى جانب آخر تبدو الأمور مختلفة بالنسبة لمودريتش البالغ من العمر 38 سنة، حيث خسر الكرواتي مركزه الأساسي تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي ويبدو أنه في طريقه للخروج من النادي.

جدير بالذكر أن كروس ومودريتش ارتبطا كثيرًا بالانتقال للدوري السعودي، وعلى الأرجح فإن مودريتش هو الأقرب لهذه الخطوة في الوقت الحالي.