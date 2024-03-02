الاحتفالات مستمرة .. ياسين بونو يتغنى بقاهر الاتحاد: لدينا "فورمولا1" داخل الهلال

حارس الزعيم يتعافى قبل المهمة الآسيوية

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لا تزال الاحتفالات تسيطر على معسكر الهلال بعد الفوز على الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي وتأمين الصدارة بسلسلة انتصارات ذهبية لا تنقطع.

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وأكرم الهلال ضيافة الاتحاد، وفاز عليه بنتيجة (1-3)، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على ملعب "المملكة آرينا"، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونشر سعود عبد الحميد، لاعب الهلال، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بمنصة "سناب شات"، يجمعه بالحارس المغربي ياسين بونو، أثناء إجراء عمليات الاستشفاء بعد مباراة الكلاسيكو.

وتبادل لاعبا الهلال الإشادة ببعضهما، بعد الفوز، حيث قال سعود: "الحمد لله على الفوز.. تستاهلون ألف مبروك، معنا بونو أفضل حارس"، ليرد النجم المغربي: "الفورمولا 1"، في إشارة إلى ظهير الزعيم وصاحب الهدف الثالث في شباك الاتحاد.

وكان سعود عبد الحميد، قد سجل الهدف الثالث في شباك الاتحاد، بعدما تلاعب بدفاع النمور قبل أن يسكن الكرة شباك الحارس عبد الله المعيوف.

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وابتعد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، ليوسع الفارق مع النصر إلى 9 نقاط، بعد تعثر "العالمي" بالتعادل مع الحزم، بينما تجمد رصيد الاتحاد، عند 37 نقطة في المركز الخامس، ليفشل في اقتحام المربع الذهبي.

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