الاحتجاجات السياسية تؤجل 6 مباريات بالدوري الفرنسي

الأزمة السياسية في فرنسا تؤثر على مباريات الدوري مرة أخرى بالجولة القادمة

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، تأجيل بعض مباريات بطولة الدوري، بسبب الاحتجاجات السياسية التي تشهدها البلاد.

للأسبوع الخامس على التوالي تتواصل الأزمة في فرنسا، بسبب بعض المظاهرات لمجموعة "السترات الصفراء".

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وبعد تأجيل ست مباريات بالدوري الأسبوع الماضي بسبب تلك الأحداث، يتكرر الموقف أيضاً بالجولة القادمة من البطولة.

الجولة الثامنة عشر للدوري ستشهد تأجيل 6 مباريات منها، حيث ستقام في مواعيد اخرى.

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(📸: IG\10aguerosergiokun ) pic.twitter.com/qTaO9Kv4P6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 13, 2018

وشملت التأجيلات المواجهات التالية: نانت مع مونبيليه، سانت إيتيان ونيس، جانجون ورين وأميان مع أنجيه.

وتقرر أيضاً تأجيل مباراة مارسيليا مع بوردو، والتي تعد الأقوى بالجولة المقبلة.

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وأما مباراة كان مع تولوز تم تأجيلها هي الآخرى، لكنها ستقام يوم الثلاثاء القادم.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة البطولة بـ44 نقطة، مقابل 31 فقط لأقرب منافسيه ليل.