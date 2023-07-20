بعد الاجتماع الأخير .. سباليتي يقول كلمته النهائية وقرار عاجل من الأهلي

تطورات مثيرة في مفاوضات الأهلي وسباليتي

الآلاف من عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، كانوا ينتظرون بفارغ الصبر، خلال الـ48 ساعة الماضية، نتيجة الاجتماع الحاسم بين مسؤولي الراقي والمدير الفني الإيطالي لوتشيانو سباليتي.

سباليتي رفض في وقتٍ سابق، عرضًا مغريًا من الأهلي؛ إلا أن النادي لم يستسلم، وقرر عقد اجتماع أخير معه؛ في محاولة لإقناعه بتدريب الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي وليد سعيد، مساء اليوم الخميس، رفض سباليتي، عرض النادي الأهلي بشكل نهائي؛ بعد محادثات طويلة بين الطرفين.

وكشف سعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن المدير الفني الإيطالي، يرفض تمامًا فكرة التدريب في منطقة الخليج، مفضلًا البقاء في أوروبا.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى تحرك عاجل من الإدارة الأهلاوية، بعد قرار لوتشيانو سباليتي؛ للاتفاق مع "الخيار الثاني"، وهو المدير الفني البرتغالي ماركو سيلفا.

جدير بالذكر أن الفريق الأهلاوي، بدأ معسكره الإعدادي للموسم الرياضي الجديد، بدون مدرب؛ حيث يشرف يوسف عنبر بشكل مؤقت، على الفريق.