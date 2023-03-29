الاتهامات تنال زوجة هيرفي رينارد .. "هي سبب رحيله عن السعودية!"

جاء رحيل رينارد عن المنتخب السعودي بمثابة المفاجأة للكثيرين، فهل تكون زوجته لها يد في الأمر؟

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لا يزال الإعلام السعودي يبحث عن مبرر مقنع بالنسبة له، بشأن قرار رحيل الفرنسي هيرفي رينارد عن قيادة المنتخب السعودي، بشكل مفاجئ، رغم امتداد عقده حتى عام 2027م.

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الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن أمس الثلاثاء، استقالة الفرنسي من منصبه، بعد تلقيه عرضًا من اتحاد بلاده، لقيادة منتخب فرنسا للسيدات في كأس العالم 2023. (طالع التفاصيل)

وتحدث الإعلامي الرياضي حافظ المدلج عن سبب رحيل رينارد بهذه الطريقة، موجهًا شكوكه نحو زوجة المدرب وعدم شعورها بالراحة.

وقال المدلج، خلال تصريحاته لبرنامج "الديوانية": "احتمال أن يكون هناك نساء في الموضوع، لأن هناك الكثير من اللاعبين والمدربين يغير رأيه بسبب زوجته، لذلك محتمل أن تكون زوجة رينارد هي سبب قراره، فعلى سبيل المثال اللاعب أنخيل دي ماريا زوجته لم تكن تشعر بالراحة في مانشستر يونايتد، أخطر ناديه بذلك ورحل".

لكن مبرر المدلج قوبل بسخرية من الحضور في الأستوديو، إذ لم يقدر عقلهم على استيعاب كون الزوجة بإمكانها أن تحول وجهة المدرب لمنتخب سيدات بالتحديد وبراتب أقل من نصف ما يتقاضاه مع الأخضر.

Shahid