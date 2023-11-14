الاتفاق يكشف السبب رسميًا .. لماذا تنازل ستيفن جيرارد عن التعاقد مع لينجارد؟

اللاعب الإنجليزي قضى فترة معايشة مع الاتفاق لمدة شهر، فلماذا فشل في التعاقد معه؟

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كشف عمر الجغيمان؛ رئيس إدارة الإعلام والاتصال في نادي الاتفاق السعودي، عن أسباب عدم التوقيع مع اللاعب الإنجليزي جيسي لينجارد بعد فترة المعايشة التي قضاها مع الفريق في الأشهر الماضية.

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الإنجليزي وصل للنادي السعودي في أواخر سبتمبر الماضي بعدما أصبح لاعبًا حرًا، وفي أواخر أكتوبر وجه له النادي الشكر بشكل رسمي رغم التقارير التي كانت تتحدث عن مساعٍ للتوقيع معه كصفقة شتوية.

حول أسباب عدم التوقيع، قال الجغيمان، خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "جيرارد منذ وصول لينجارد في 22 من سبتمبر الماضي أخبرنا أن سيمر معنا بفترة تجربة، حتى أنه لعب معنا بعض الوديات، لكن في النهاية هناك جانب فني وآخر مادي، النادي لم يتفق معه على الماديات وبالتالي شكرناه على الفترة التي قضاها معنا".

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وأضاف: "في الوقت الحالي ليس لدينا رغبة في ضمه، لكن ربما تتغير الأمور في الشتاء، ربما يتنازل عن بعض مطالبه ثم نتعاقد معه".

يذكر أن لينجارد لاعب حر حاليًا، إذ لم يجدد عقده مع نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي بعدما انتهى بنهاية الموسم الماضي، في رحلة قصيرة استمرت لموسم وحيد بعد رحيله عن مانشستر يونايتد.

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