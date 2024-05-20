الاتفاق يفجر مفاجأة .. الاتحاد لم يحسم شراء عقود المُعارين والمهلة 11 يومًا!

الاتفاق يكشف تطورات الثلاثي المُعار للاتحاد..

SHAHID

كشف عمر الجغيمان، رئيس الإعلام والاتصال بنادي الاتفاق، عن مصير اللاعبين المُعارين لصفوف فريق الكرة بنادي الاتحاد، خلال الموسم المقبل.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت تقارير إلى اتجاه شركة نادي الاتحاد، نحو تفعيل بند شراء عقد سعد آل موسى وأحمد الغامدي، المعارين من صفوف الاتفاق، مع تمديد إعارة لاعب الوسط حامد الغامدي، موسمًا إضافيًا مع أفضلية شراء العقد.

وألمح الجغيمان، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، بأن المفاوضات لا تزال جارية بين الاتحاد والاتفاق، لإنهاء ملف اللاعبين المُعارين، موضحًا أن الاتحاد لديه الأفضلية في التعاقد معهم، لحين انتهاء فترة إعارتهم في 31 مايو الجاري.

وأضاف "إن لم يصلنا أي شيء رسمي من الاتحاد قبل 31 مايو، فإن اللاعبين المُعارين سيعودون إلينا، وفي هذه الحالة، سنقوم بالنظر إلى العروض المقدمة إليهم أو بقائهم مع الفريق في الموسم المقبل، علمًا بأن لدينا عروضًا من أندية دوري روشن وأخرى صاعدة للتعاقد مع المُعارين، وجميعها لشراء عقود اللاعبين".

وتابع الجغيمان "بالنسبة للمقابل المادي، فإننا بالفعل اقترحنا على الاتحاد تخفيض المقابل المادي، بشرط التعاقد مع مدالله العليان ومهند الشنقيطي وأسماء أخرى، وجميعها بطلب من الإدارة الفنية، وسننظر في إمكانية بيع عقودهم للاتفاق".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ويعد سعد آل موسى وأحمد الغامدي أحد العناصر الأساسية في صفوف الاتحاد، منذ إعارتهما في الميركاتو الشتوي الماضي، حيث لعب آل موسى 11 مباراة وسجل هدفًا، فيما خاض الغامدي 13 مباراة، وسجل هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين، بينما لم يشارك حامد الغامدي سوى في مباراة واحدة مع العميد، بعد تعرضه لعملية جراحية في العضلة الضامة أنهت موسمه.

SHAHID