الاتفاق يشترط .. الحصول على ثنائي الاتحاد لـ"تخفيض" قيمة أحمد الغامدي وسعد الموسى

تطورات جديدة في مفاوضات الاتحاد والاتفاق..

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في تطور جديد.. طلب مجلس إدارة نادي الاتحاد، من نظيره في الاتفاق، تخفيص مبلغ شراء الثنائي الشاب "قلب الدفاع سعد الموسى والجناح أحمد الغامدي".

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الاتحاد تعاقد مع الموسى والغامدي، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"؛ ولمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة، مع بند يسمح بشرائهما نهائيًا.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تُقدر قيمة شراء الثنائي بـ60 مليون ريال سعودي؛ بواقع 32 مليونًا للغامدي و28 مليونًا لموسى.

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الصحيفة كشفت عن أن الاتحاد، غير قادر على دفع هذا المبلغ، خاصة أن المهلة تنتهي في 31 مايو الجاري؛ لذلك طلب تخفيضه، وهو ما وافق عليه الاتفاق، لكن بشرطٍ وحيد.

الاتفاق - حسب نفس المصدر -، اشترط التعاقد مع الظهيرين مدالله العليان ومهند الشنقيطي، من الفريق الاتحادي، مقابل تخفيض قيمة شراء الموسى والغامدي.

وأعلنت الصحيفة رفض الاتحاد، "التخلي" عن العليان والشنقيطي؛ وسط إصرار كبير من فارس الدهناء، بالحصول على خدماتيهما في "مقايضة" أو دفع المبلغ كامل.

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