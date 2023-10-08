الاتفاق يدرس التعاقد مع نجم الهلال

محترف الهلال على رادار الاتفاق...

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تسعى إدارة الاتفاق، لمواصلة تدعيم صفوفها في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، واستهدفت أحد نجوم الهلال، للتعاقد معه في يناير القادم.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" فإن نادي الاتفاق، يدرس التعاقد مع البرازيلي ميشيل ديلجادو، لاعب الهلال في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأفادت الصحيفة السعودية، أن طلب الاتفاق للتعاقد مع ديلجادو، سيتوقف على رحيل واحد من ثنائي الفريق، روبين كوايسون، وفيتينيو.

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وأشارت التقارير الصحفية، أن إدارة الاتفاق ترى أن الثنائي كوايسون، وفيتينيو، لم يقدما المستوى المطلوب منهما حتى الآن مع فارس الدهناء.

وكان ديلجادو، قد انضم إلى صفوف الموج الأزرق في يناير 2022، قادمًا من صفوف فلامنجو البرازيلي، وتألق مع الهلال وأصبح من العناصر الأساسية للفريق.

وفي سياق متصل، أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الاتفاق استهدف أيضًا التعاقد مع حبيب الوطيان، حارس مرمى الهلال وينتظر الرد الرسمي من إدارة الموج الأزرق.

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