الاتفاق يخسر أمام باردو الجزائري وديًا، ويُعلن غياب الهزاع

الفريق السعودي خسر مباراته الودية الأولى في سلوفينيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

خسر الاتفاق السعودي مباراته الودية الأولى في معسكره الخارجي في سلوفينيا، وجاءت الخسارة أمام بارادو الجزائري بنتيجة 3-1.

وكان من المقرر أن تُلعب المباراة يوم أمس لكن تأجلت لليوم الإثنين بسبب هطول الأمطار بغزارة على أرض الملعب، وجاءت أهداف اللقاء الأربعة في الشوط الثاني وسجل هدف الاتفاق الوحيد لاعبه حامد الغامدي.

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ويلتقي الفريق السعودي مع قاسم باشا التركي في 28 يوليو الجاري، قبل أن يلعب مع الفتح في الأول من أغسطس المقبل، ثم يختتم الاتفاق ودياته في معسكره الأوروبي بمواجهة العين الإماراتي في الرابع من الشهر نفسه.

من جانب آخر، أعلن النادي غياب لاعبه هزاع الهزاع لمدة 10 أيام عن التدريبات بسبب إصابته بالتهاب إجهادي في عظمة الساق اليسرى.

وأظهرت الفحوصات التي أجراها اللاعب حاجته للراحة لمدة 10 أيام، وسيخضع لفحوصات أخرى بعد تلك المدة لتحديد مدى قدرته على العودة من عدمها.