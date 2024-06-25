"الاتفاق بمعرفة ريال مدريد".. تفاصيل عقد خوسيلو مع الغرافة القطري!

لمدة عامين..

اقترب الغرافة القطري من إعلان تعاقده مع المهاجم الإسباني خوسيلو، لاعب إسبانيول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وكان خوسيلو قد لعب لريال مدريد خلال الموسم المنقضي على سبيل الإعارة من إسبانيول، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 1.5 مليون يورو، لكن يبدو أن النادي الملكي لن يفعله.

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أنه "تم الاتفاق بين الغرافة وخوسيلو (34 عاما) بمعرفة ريال مدريد".

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وأضاف رومانو، في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: "العقد لمدة عامين مع إمكانية التجديد لعام آخر، تتم مراجعة جميع المستندات وتوقيعها، لكن الاتفاق ساري المفعول".

يشار إلى أن تقارير صحفية إسبانية أشارت إلى أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أراد بقاء خوسيلو، لكن المهاجم الإسباني قرر الرحيل صوب الشرق الأوسط، بعد انضمام كيليان مبابي وإندريك للميرنجي الموسم المقبل.