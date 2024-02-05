الاتفاق تم .. محترف الأهلي إلى هذا الفريق!

رحيل محترف أهلاوي جديد..

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يستعد النادي الأهلي السعودي، لـ"توديع" أحد أجانب الفريق الأول لكرة القدم رسميًا؛ وذلك قبل انتهاء المهلة الممنوحة من الرابطة المحترفة.

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الرابطة المحترفة منحت جميع أندية دوري روشن السعودي، فرصة حتى يوم الثامن من فبراير الجاري؛ من أجل تحديد الـ8 أجانب في قوائمهم، والذين سيكملون الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ويملك الأهلي 10 محترفين أجانب في صفوفه - حاليًا -؛ ولذلك يجب عليه التخلص من اثنين منهم، قبل يوم الثامن من فبراير الجاري.

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وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، اتفاق نادي طرابزون سبور التركي مع الفريق الأهلاوي، على استعارة الظهير الأيسر المقدوني إزجان أليوسكي.

الصحيفة كشفت عن أن أليوسكي البالغ من العمر 31 سنة، سينتقل إلى طرابزون سبور، في شهر فبراير الحالي؛ وحتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وأشارت إلى أن النادي التركي، لن يدفع أي مقابل مالي، مقابل استعارة الظهير المقدوني؛ ولكنه سيتكفل بكامل رواتب اللاعب.

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