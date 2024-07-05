الاتفاق تم .. التعاون يقترب من حسم التعاقد مع نجم النصر

نجم النصر في طريقه إلى سكري القصيم

توصل نادي التعاون لاتفاق مع أحد نجوم نادي النصر، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن التعاون اتفق مع وليد عبد الله حارس النصر، الذي ودع فريقه مؤخرًا، من أجل تمثيل سكري القصيم خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة واتفاق بين الطرفين، حيث من المرجح أن يتم الإعلان عن التعاقد مع وليد عبد الله خلال أيام، بعد الانتهاء من التفاصيل النهائية في العقد.

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وسيلتحق وليد عبد الله في معسكر نادي التعاون المقامة في سلوفينيا، استعدادًا للموسم المقبل، وذلك بعد أن تتم الصفقة بشكل رسمي خلال أيام.

ويستعد التعاون لموسم سيكون صعب، حيث سيشارك الفريق في بطولات: "دوري روشن، كأس الملك، كأس السوبر، دوري أبطال آسيا 2".