"ما لا ينفع جورج جيسوس يفيد ستيفن جيرارد" .. الاتفاق والفتح يتصارعان على "منبوذ الهلال"

هل يهرب لاعب الهلال من جحيم الانتقادات لأحضان ستيفن جيرارد؟

SHAHID

دائمًا ما يكون الشتاء فرصة لتصحيح الأوضاع في منتصف الموسم، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبينما هناك من لا يجد نفسه بعد في الهلال السعودي، على الجهة المقابلة، يجد من يترقب موقفه، لخطفه في أقرب فرصة.

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الحديث هنا عن عبدالله الحمدان؛ مهاجم الزعيم، الذي تلاحقه الانتقادات وقتما تم الدفع به منذ التعاقد معه قادمًا من الشباب، لذا مكانه على مقاعد البدلاء محفوظ في غالبية المباريات.

لكن وفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية فإن الإنجليزي سيتفن جيرارد؛ المدير الفني للاتفاق، وضع الحمدان ضمن أهدافه الشتوية، موضحة أن المفاوضات بين الناديين قد بدأت بالفعل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الفتح كذلك ينافس النواخذة على اللاعب، بينما لم توضح أي العرضين الأقرب للحسم من ناحية القيمة المالية.

يشار إلى أن الأزرق تعاقد مع صاحب الـ24 عامًا خلال شتاء 2021، ليشارك معه حتى الآن في 80 مباراة في مختلف البطولات، مسجلًا خمسة أهداف وصانعًا لأربعة آخرين.

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