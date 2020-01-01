رسميًا | الاتفاق يدعم وسطه بالبرازيلي إليريك دي سوزا

اللاعب وقع العقود بالفعل

أعلن الاتفاق السعودي رسميًا ضم لاعب الوسط البرازيلي إليريك باربوسا دي سوزا ليُعوض مواطنه روجيرو كوتينيو "روجيرينيو" الذي انتهى موسمه بعدما تعرض لقطع في الرباط الصليبي في ديسمبر الماضي.

وكان اللاعب البرازيلي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الرائد في الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، والتي انتهت بخسارة الاتفاق 3-2.

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وأوضح الموقع الرسمي للنادي أن دي سوزا وقع عقدًا يمتد لموسم ونصف قابل للتجديد، وتم توقيع العقود بالنادي بحضور خالد الدبل رئيس مجلس الإدارة.

وكان اللاعب صاحب الـ31 عامًا قد اجتاز الفحوصات الطبية التي خضع لها تحت إشراف الجهاز الطبي قبل إعلان انضمامه رسميًا للاتفاق.

يُشار لأن سوزا بدأ مسيرته الاحترافية في كرة القدم في الدوري البرازيلي عام 2007، وقد لعب لعدد من الأندية البرازيلية مثل برازيليا وبالميراس وبريتا وكروزيرو وسانتوس وباهيا.

وانتقل سوزا عام 2016 للعب مع سيريزو أوساكا الياباني وقد نجح خلال الموسم الماضي في إحراز 6 أهداف وصناعة 4 وصُنف ثاني أفضل لاعب في الدوري الياباني خلف الإسباني أندريس إنيستا نجم برشلونة السابق.

يُذكر أن الاتفاق يتواجد حاليًا في المركز الـ10 برصيد 17 نقطة، وسيلعب الجولة القادمة أمام النصر في مباراة ستلعب يوم الجمعة القادم على استاد الأمير محمد بن فهد وستكون ختام مشوار الفريق في الدور الأول من الدوري السعودي.