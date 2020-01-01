نائب رئيس الاتفاق يُعلن إصابته بفيروس كورونا

خبر صادم لعشاق كرة القدم السعودية

أعلن حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي إصابته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، موضحًا أنه سيتخذ إجراءات العزل الصحي الموصى بها في تلك الحالة.

وكتب المسحل تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أوضح فيها أنه كان في عزل صحي بعيدًا عن المناسبات الاجتماعية ولم يحتك بالآخرين سوى عند الضرورة وبارتداء "الكمامة"، ذلك بعد عودته من إنجلترا مؤخرًا.

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مضيفًا "تم تشخيصي بالإصابة بكورونا وقد كنت في عزل صحي في المنزل بعيدًا عن المناسبات الاجتماعية واحتكاكي مع الآخرين عند الضرورة وبارتداء الكمامة وبحول الله سوف أقضي ١٤ يومًا بالعزل الصحي في المجمع الطبي في الدمام. نصيحة: اتبعوا التعليمات".

"{إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم}".

وأضاف في تغريدة " كنت عائدًا من لندن يوم السبت وتم فحصي بالمطار ولم تظهر أي أعراض حرارة أو كحة وتم نصحي بالعزل المنزلي والخروج للضرورة فقط، ولله الحمد مع وجود أعراض حساسية جيوب أنفية (أعاني منها بشكل موسمي) ومع التواصل الدوري من وزارة الصحة نصحوني بالقيام بالفحص. واتجهت للمركز وتم التشخيص".