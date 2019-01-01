الكويكبي يعود لتدريبات الاتفاق الجماعية

اللاعب تعرض للإصابة خلال تواجده مع منتخب السعودية

عاد محمد الكويكبي للانتظام في التدريبات الجماعية لفريق الاتفاق السعودي، بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به خلال تواجده مع المنتخب السعودي.

الكويكبي كان قد تعرض لتمزق عضلي خلال استعداد الأخضر لمواجهة باراجواي وديًا، وقد خضع خلال الفترة لبرنامج علاجي وتأهيلي أبعده عن مباريات الاتفاق أمام الاتحاد والفتح والرائد في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، بجانب مواجهة الطائي في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وأوضح الموقع الرسمي للنادي السعودي أن اللاعب شارك في مران الفريق اليوم الإثنين على الملعب الرديف لاستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، استعدادًا لمواجهة التعاون في الجولة الـ13 من الدوري السعودي.

وتضمن التدريب الذي قاده المدرب السعودي خالد العطوي بعض التمارين البدنية وتطبيق عددًا من الجمل التكتيكية واختتم بمناورة من لمستين على ثلث الملعب.

ومن جانب آخر، واصل المدافع سيدريك يامبيري برنامجه التأهيلي مع الجهاز الطبي للاتفاق، وسيُحدد لاحقًا موعد عودته للتدريبات الجماعية.

يذكر بأن الاتفاق يستعد لاستضافة التعاون يوم السبت المقبل على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في تمام الساعة 05:35 مساءً ضمن منافسات الجولة الـ13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الفريق حاليًا في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة، وقد خسر مباراته الأخيرة في الدوري السعودي أمام الرائد بنتيجة 3-2.