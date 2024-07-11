الاتحاد يواصل تحركاته .. بدء المفاوضات مع ثنائي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد

آخر تطورات ميركاتو نادي الاتحاد..

يبدو أن نادي الاتحاد السعودي؛ سيكون هو صاحب "الكلمة العليا" في الميركاتو الصيفي بالمملكة؛ وذلك بعد النتائج الكارثية خلال الموسم الرياضي الماضي 2023-2024.

الاتحاد عانى من تراجع كبير في النتائج خلال الموسم الرياضي الماضي، ليخرج منه "صفر ألقاب"، إلى جانب احتلاله المركز الخامس في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وبالتالي.. فقدان فرصة المشاركة في بطولتي "النخبة الآسيوية وكأس السوبر المحلي".

وفي هذا السياق.. أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، على أن الميركاتو الصيفي سيشهد حراكًا كبيرًا للغاية من العميد الاتحادي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بأبرز الأسماء العالمية.

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الصحيفة كشفت عن بدء نادي الاتحاد، مفاوضاته مع البرازيلي ماركينيوس، قلب دفاع فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، ومواطنه كاسيميرو، متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ لبحث إمكانية التعاقد معهما بشكل رسمي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن التفاوض مع ماركينيوس وكاسيميرو؛ يأتي بعد اقتراب العميد الاتحادي من التعاقد مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان، ومتوسط الميدان الجزائري حسام عوار.

وإلى جانب كل هذه الأسماء؛ يعمل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، على التعاقد مع الجناح الفرنسي موسى ديابي، من أستون فيلا الإنجليزي، ومواطنه صاحب الأصول الجزائرية نبيل فقير، صانع ألعاب ريال بيتيس الإسباني.