الاتحاد ينهي معضلته الهجومية .. ويحسم مصير محترفيه النهائي

إدارة نادي الاتحاد تسعى للقضاء على أزماتها الفنية

اقتربت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، من إنهاء أزمة التهديف في صفوف الفريق، بعد أن واجهت الفريق أزمة في مركز المهاجم، في ظل الفرص الكثيرة الضائعة، والتي تتسبب في ضياع أكثر من فوز مهم.

الاتحاد يحتل المركز الرابع بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة من 27 مباراة، متساويًا مع التعاون الثالث من 28 مباراة، وذلك قبل مواجهة الاتحاد أمام أبها مساء اليوم الخميس.

كيف ينهي الاتحاد معضلته الهجومية؟

وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية إلى أن نادي الاتحاد يتفاوض مع مهاجم أجنبي هداف، سيقضي على معضلة التهديف في الهجوم الاتحادي، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع اللاعب تقدمت بشكل كبير.

وأضافت الصحيفة أن هذا اللاعب سيحل بدلًا من الصربي ألكسندر بريجوفيتش، بعد فشله في تقديم أوراق اعتماده للجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، وأيضًا لجماهير النمور.

هل تكون صفقة المهاجم هي الوحيدة للاتحاد؟

الصحيفة السعودية أكدت على أن تلك المفاوضات تعد إشارة إلى أن الاتحاد سيحصل على شهادة الكفاءة المالية، التي ستتيح له تسجيل لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مفاوضات الاتحاد مع المهاجم الأجنبي لن تكون هي الأخيرة هذا الصيف، حيث يبحث النادي عن التعاقد مع لاعب وسط مميز، ليكون بديلًا للبرازيلي برونو هنريكي، الذي غاب فترات طويلة بسبب كثرة الإصابات.

وانضم هنريكي لصفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020، قادمًا من نادي بالميراس البرازيلي.

ما هو مصير اللاعبين الأجانب بنادي الاتحاد؟

وأما عن اللاعبين الأجانب بصفوف نادي الاتحاد، فأكدت صحيفة "المدينة" على أن نادي الاتحاد استقر على استمرار خماسي الفريق الأجنبي، المتمثل في "المغربي كريم الأحمدي، والمصري أحمد حجازي، والبرازيليين رومارينيو ومارسيلو جروهي، لاعب الرأس الأخضر جاري رودريجيز".

ويسعى نادي الاتحاد خلال الفترة الحالية، لتفعيل بند شراء عقد أحمد حجازي بشكل نهائي خلال الفترة الحالية، من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

إدارة الاتحاد تريد إجراء بعض التغييرات:

يبدو وأن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، تريد إجراء بعض التغييرات بالفريق خلال الفترة القادمة، استعدادًا للموسم الجديد، سيكون على رأسها الجهاز الفني بقيادة فابيو كاريلي.

الاتحاد يريد أيضًا إنهاء بعض المشاكل الفنية بصفوف الفريق التي عانى منها طوال الموسم الحالي، على رأسها توفير مهاجم مميز يستطيع القضاء على الأزمة التهديفية بالفريق.

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