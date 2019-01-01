الاتحاد ينهي استفزازه لـالنصر بعد تدخل رئيسه

ما حدث لا يمثل أخلاقيات العميد كما أكد لؤي ناظر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قام الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي باستفزاز وتحدي نادي النصر عقب التغلب عليه في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

العميد خطف بطاقة التأهل للنهائي بعدما فاز باللقاء، الذي أقيم أمس السبت، برباعية مقابل هدفين في الأشواط الإضافية، في مباراة شهدت إلغاء هدفين للاتحاد بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

أمرابط: جازفت بإصابتي من أجل النصر

عقب نهاية المباراة، كتب الحساب الرسمي للنمور، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة: "فيكم شدة نلعب في آسيا؟"، مشيرًا إلى النصر بها.

وتأتي التغريدة في إشارة إلى فوز الاتحاد قبل أسبوعين على العالمي بثلاثية مقابل هدفين، في الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وهنا تدخل لؤي ناظر؛ رئيس النادي الجداوي، حيث طلب حذف هذه التغريدة على الفور، لأنها لا تمثل أخلاقيات ناديه، على حد قوله.

ناظر كتب، عبر "تويتر": "طلبت من المركز الإعلامي إلغاء إحدى التغريدات التي لا ترتقي - في رأيي - لأخلاقيات نادي الاتحاد، صحيح أنه لم يقصد من محتواها الإساءة لنادي النصر الشقيق، ولكنها أيضًا لا تعبر عن أسلوب هذه الإدارة في العمل".

طلبت من المركز الإعلامي إلغاء إحدى التغريدات التي لا ترتقي - في رأيي - لأخلاقيات نادي #الاتحاد



صحيح أنه لم يقصد من محتواها الإساءة لنادي النصر الشقيق، ولكنها أيضاً لا تعبر عن أسلوب هذه الإدارة في العمل..#انا_الاتحاد #الاتحاد_النصر — لؤي هشام ناظر (@loaynazer) April 27, 2019

يذكر أن الاتحاد من المنتظر أن يلاقي التعاون في نهائي كأس الملك، بعدما أقصى الأخير الهلال بالفوز عليه بخماسية نظيفة، تسببت في الإطاحة بمدربه الكرواتي زوران ماميتش.