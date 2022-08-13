الاتحاد ينضم للهلال ويطلب الاستعانة بحكام أجانب

تقدم بطلب رسمي لأول جولتين بالدوري السعودي للمحترفين

قام نادي اتحاد جدة بافتتاح الطلبات الرسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل الاستعانة بحكام أجانب خلال الموسم الكروي الجديد.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يعود من جديد في 25 أغسطس الجاري، في نسخة موسم 2022/2023، بعدما حسم الهلال النسخة الماضية على حساب الاتحاد في اللحظات الأخيرة.

ومع قرار لجنة الحكام بالسماح للأندية بالاستعانة بحكام غير سعوديين في مباريات الدوري، قرر العميد الاستفادة من هذه الخاصية مع بداية المسابقة.

متى يستعين الاتحاد بحكام أجانب؟

قالت صحيفة "الرياضية"السعودية، إن الاتحاد افتتح طلبات الأندية للحكام الأجانب بشكل رسمي، بعدما خاطب الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل هذا الطلب.

وطلب العميد الاستعانة بحكم أجنبي لمباراتي الفريق في الجولتين الأولى والثانية ضد العدالة والاتفاق.

وشمل الطلب الاتحادي وجود حكام أجانب لتقنية الفيديو بالإضافة إلى بقية الطاقم التحكيمي في المباراتين، حيث تقام المواجهة الأولى أمام العدالة يوم الجمعة 26 أغسطس الجاري، والثانية أمام الاتفاق يوم 3 سبتمبر القادم.

الاتحاد ليس الأول

أكدت صحيفة "الرياضية" في تقرير سابق لها، على أن نادي الهلال يعتزم طلب طواقم تحكيم أجنبية لجميع مواجهات الفريق التي تُجرى على أرضه ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال يرغب في اتخاذ تلك الخطوة، بهدف ضمان جودة الأداء التحكيمي، وحفاظًا على حظوظ الفريق في المنافسة على بطولة الدوري، والحفاظ على اللقب للموسم الرابع على التوالي.

ومن جانبها قررت لجنة الحكام استمرار السماح للأندية بالاستعانة بالحكام غير السعوديين دون سقف محدد، كما تم الاتفاق بموافقة كل الأندية، على السماح للنادي بإلغاء الطلب بعد تقديمه خلال المدة المحددة.

وقلصت لجنة الحكام شروط تقديم طلب الطاقم الأجنبي، بحيث تكون قبل 14 يومًا على الأقل من موعد المباراة، بدلًا من 16 يومًا، على أن يتم إيداع المبلغ المخصص عند تقديم الطلب.