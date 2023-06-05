الاتحاد لا ينسى ثأره يا النصر .. ويقترب من الإعلان عن "أكبر صفعة" في الميركاتو

بعد خطف لقب الدوري .. الاتحاد يواصل الانتقام من نادي النصر وهذه المرة في الميركاتو

استعدادًا للمشاركة التاريخية في مونديال الأندية 2023، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، يعمل فريق الاتحاد، على تدعيم صفوفه بأكبر نجوم العالم.

الاتحاد وحسب تقارير عالمية عديدة، حصل على توقيع النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما؛ في صفقة انتقال حر؛ بعد انتهاء عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

ولكن، يبدو أن بنزيما لن يكون الصفقة العالمية الوحيدة في العميد الاتحادي، الذي اقترب من الحصول على توقيع متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي، أيضًا.

كانتي الذي ينتهي عقده مع تشيلسي الإنجليزي، في الشهر الحالي، رحب بالانتقال إلى نادي الاتحاد؛ وفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، اليوم الإثنين.

وكشف جاليتي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن اجتماع منتظر بين الاتحاديين والنجم الفرنسي، للاتفاق على كافة التفاصيل، وتوقيع العقود.

وفي نفس السياق.. فتح نادي الاتحاد، خط مفاوضات مكثف مع المدافع الإسباني سيرخيو راموس؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول، وجمعه مع صديقه السابق كريم بنزيما؛ حسب إذاعة "كادينا سير".

جدير بالذكر أن كانتي وراموس من أهم أهداف النصر، في الصيف الحالي؛ وحال نجح الاتحاد في خطفهما؛ فإنه سيرد الصفعة إلى العالمي، الذي سرق منه في وقتٍ سابق، المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر ومتوسط الميدان البرازيلي أنسيلمو.