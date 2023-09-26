الاتحاد ينجو من "أخطائه الطفولية" بفضل المعيوف .. ويطير لثمن نهائي الكأس على حساب الخلود

الاتحاد يحجز مقعده في ثمن نهائي أغلى الكؤوس

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بـ"شق الأنفس"، إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، بعد الفوز على الخلود (7-6) بضربات الجزاء، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي، بالتعادل الإيجابي (1-1).

وانضم الاتحاد بذلك، إلى أندية صندوق الاستثمارات السعودي "الهلال والنصر والأهلي"، الذين حجزوا مقاعدهم في ثمن النهائي بنجاح، على مدار أمس واليوم.

نادي الخلود دخل الشوط الأول بـ"قوة كبيرة"؛ حيث سجل هدفًا مبكرًا في الدقيقة الثانية؛ إلا أن حكم المباراة ألغاه؛ بحجة وجود تسلل.

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وبعد مرور الـ10 دقائق الأولى، بدأ العميد الاتحادي، يدخل أجواء المباراة، حتى نجح في التقدم في الدقيقة 18، بهدف عكسي من مدافع الخلود روبيرتو دياز، الذي حول عرضية مروان الصحفي، إلى داخل شباك فريقه.

وأهدر الاتحاد، أكثر من فرصة لمضاعفة النتيجة، ليرد الخلود بقوة، بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 40، بواسطة ماريانو فاسكويز، الذي استغل خطأ ساذجًا من ظهير العميد أحمد بامسعود، داخل منطقة الجزاء.

وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، ضغط من فخر الرس، الذي كاد أن يحقق المفاجأة، ويتقدم في النتيجة، أمام قلعة العميد؛ لولا سوء الحظ.

وفي الشوط الثاني، سيطر الاتحاد على مجريات اللعب تمامًا، ولكنه لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى الفريق المنافس، مع محاولات من فترة لأخرى للخلود.

ووصلت المباراة إلى الأشواط الإضافية، التي لم تشهد أي جديد، حتى الدقيقة الأخيرة، التي أهدر فيها نادي الخلود، فرصة تاريخية محققة للتسجيل؛ بعد أخطاء طفولية في التغطية الدفاعية للاتحاديين.

وابتسمت ضربات الجزاء في النهاية، إلى نادي الاتحاد، الذي فاز بنتيجة (7-6)؛ بعد تألق حارسه المخضرم عبد الله المعيوف، الذي تصدى لـ4 ركلات.