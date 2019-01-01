الاتحاد يُقيد هارون كمارا وبوجبا كلاعبين سعوديين

قائمة العميد للموسم الجديد لا تشمل أي لاعب من مواليد المملكة حتى الآن

ماجد جزر فيسبوك تويتر

قالت تقارير صحفية مقربة من نادي اتحاد جدة السعودي أن إدارة النادي تمكنت من قيد الثنائي الاتحاد جابر عيسى “بوجبا” وهارون كمارا، ضمن قائمة الفريق بوصفهما سعوديين وليسا من مواليد السعودية.

لائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد تنص على قيد 7 لاعبين محترفين في قائمة كل فريق بجانب لاعب من مواليد المملكة.

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أكدت أن قائمة العميد للموسم الجديد لا تشمل أي لاعب من مواليد المملكة حتى الآن.

ويحق لكل نادٍ قيد 30 لاعب في قائمة الفريق، وأشارت التقارير إلى أنه تم تسجيل عيسى وكمارا ضمن اللاعبين السعوديين.

وتمتلك إدارة الاتحاد لتسجيل لاعب في خانة المواليد غير الثنائي في حال رغبتهم، شريطة التقيد بالعدد المسموح به في قائمة الـ 30 لاعبًا.

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يُذكر أن نادي الاتحاد قد تعاقد مع اللاعب هارون كمارا قادمًا من نادي القادسية بعد صراع طويل مع نادي الهلال.