الاتحاد يقترب من لاعب الهلال السابق، والجماهير ترفضه

العميد يُواصل تحركاته في سوق الانتقالات

يعيش الاتحاد أيامًا صعبة ومتوترة للغاية بسبب قرب انطلاق الدوري السعودي وعدم استطاعته قيد لاعبه الجديد إيجور كورونادو في قائمته لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية، لكنه رغم ذلك مازال يُواصل تحركاته في سوق الانتقالات.

الاتحاد لديه عدة ملفات عالقة أبرزها تسديد الديون وفسخ عقده ألكسندر بريجوفيتش وتجديد عقد سعود عبد الحميد وضم مهاجم جديد، وفيما تنتظر الجماهير أي جديد بخصوص تلك الملفات .. فاجأت الإدارة الجميع بقُرب التعاقد مع مدافع الهلال السابق.

من هو لاعب الهلال السابق القريب من الاتحاد؟

عديد المصادر الصحفية وأبرزها صحيفة اليوم أكدت اقتراب الاتحاد من التعاقد مع المدافع عبد الله الحافظ قادمًا من الوحدة الذي هبط بنهاية الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

صاحب الـ28 عامًا سبق أن لعب للهلال وهجر والاتفاق، كما قضى تجربة احترافية قصيرة في البرتغال، وقد انضم للوحدة الصيف الماضي في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده بالتراضي مع الزعيم.

الحافظ لعب 22 مباراة مع الوحدة في الدوري السعودي الموسم الماضي صنع خلالها هدفًا واحدًا.

الجماهير ترفض صفقة الاتحاد الجديدة

جماهير الاتحاد رفضت تمامًا تعاقد النادي مع عبد الله الحافظ، مؤكدة أن الأولوية الآن لضم مهاجم جديد وتجديد عقد سعود عبد الحميد، كما أوضحت خلال تغريداتها على تويتر أن المدافع السعودي لا يتمتع بالمستوى الذي يجعله يرتدي القميص الأصفر والأسود.

وفيما يلي بعض تغريدات جمهور الذهب عن تعاقد الاتحاد مع مدافع الهلال السابق ..

لاعب منتهي الصلاحية يا ادارة الاتحاد خافوا الله في جمهور الاتحاد جدددوا مع عمر الجدعاني وسعود عبد الحميد وخلوكم من رجيع الاندية مذا لدى عبد الحافظ ليقدمة للاتحاد انتقل لأكثر من نادي بعد رفضة من لهلال ولم ينجح مع أي نادي مافي شخص فاهم في هذي الإدارة؟؟ — معاذ (@7WmnExk6Ec8LjU7) August 9, 2021

@jamal_arif1 السلام عليكم ياابو عبد العزيز صحيح الاداره قدمت عرض الي عبد الله الحافظ ومحمد جحفلي الجماهير تريد مهاجم تروح تجيب لاعبين منتهيين مع انديتهم ورجيع الانديه عندك ربيعي الاتفاق وتبكتي و — ابومشاري g8 (@Cc2Au) August 8, 2021

ان جاء عبد الله الحافظ للاتحاد وصار وجوده امر واقع ماعلينا سوى تشجيعه لعله يثبت عكس نظرتنا له ويتالق مع الاتحاد مع ان عبد المحسن فلاتة قد يكون مستواه افضل #الاتحاد — Ahmed AlBosili (@ABosili) August 8, 2021

يا ليل الليل كنا نقول في الموسم اللي فات ان الموسم الجاي اللي هو هذا راح ناخذ الدوري وناخذ البطوله العربيه بعد التوقيع مع عبد الله الحافظ وصمت الاداره طول الشهرين مدري ثلاثه اشهر ما راح نشم ولا بطوله الله يكون في عوننا — مرام🖤💛 (@0WrT2zJEoyxeS2I) August 8, 2021

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