الاتحاد يقبل هدية الاتفاق ويقلص الفارق مع الأهلي بعد الفوز على الفيحاء

ثلاث نقاط ثمينة للعميد...

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نجح الاتحاد في تحقيق فوزًا هامًا على الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

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وبتلك النتيجة وصل الاتحاد إلى النقطة 46 في المركز الرابع، وقلص الفارق بينه وبين الأهلي صاحب المركز الثالث إلى نقطتين، بعد تعادل الراقي مع الاتفاق، وتجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 32 في المركز الثامن.

المباراة بدأت سريعة، واحتسب الحكم ركلة جزاء للاتحاد في الدقيقة 19، تقدم لها كريم بنزيما، ولكن فلاديمير حارس الفيحاء تألق وتصدى لها، بعدما نفذها الفرنسي في الزاوية اليمنى.

وسريعًا جاء الرد من الفيحاء، بعد تمريرة وصلت إلى هنري أونيكورو، ولكن تدخل أحمد حجازي عليه، وسقط في منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد مرور 24 دقيقة.

وتقدم عبد الحميد صابيري، لتنفيذ ركلة الجزاء، ولعبها بقوة الزاوية اليسرى وسكنت الشباك.

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وعاد الاتحاد إلى اللقاء بشكل سريع، وفي الدقيقة 30 أرسل فواز الصقور عرضية من الجانب الأيمن، ارتقى لها عبد الرزاق حمد الله، بلمسة واحدة سكنت الكرة الشباك ليخطف التعادل لفريقه.

وفي الدقيقة 35 أرسل جوتا عرضية من الجانب الأيسر، قابلها بنزيما بتسديدة قوية في وسط المرمى، تصدى لها فلاديمير بثبات ليستمر التعادل.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، استسلم أحمد الغامدي، الكرة داخل منطقة جزاء الفيحاء، وراوغ الدفاع ببراعة وسدد تسديدة قوية في الشباك.

ومع نهاية المباراة، أطلق مروان الصحفي رصاصة الرحمة على قلوب مشجعي الفيحاء، بهدف ثالث لفريقه، جاء بعد تمريرة مميزة من حمد الله، ضربت الدفاع وانطلق مروان بالكرة، ولعبها أرضية في الشباك.

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