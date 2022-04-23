الاتحاد يُفعل بند استمرار كونترا وخطوة تفصل الإعلان الرسمي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي الاتحاد السعودي قام بتفعيل بند تجديد عقد مدربه كوزمين كونترا لموسم جديد، وذلك قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة المحددة لذلك.

العميد تعاقد مع المدرب الروماني في نهاية أغسطس الماضي لخلافة فابيو كاريلي، ولم يلق القرار آنذاك ترحيبًا كبيرًا من جمهور الاتحاد الذي كان يريد اسمًا أكبر، لكن مردود الفريق مع كونترا كان إيجابيًا لدرجة فاجأت الجميع.

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الإدارة الاتحادية بقيادة أنمار الحائلي كانت قد وقعت عقدًا مع كونترا حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند يُتيح تجديد العقد تلقائيًا لمدة موسم واحد حال وجدت الرغبة، ولكن مدة تفعيل ذلك البند تمتد حتى نهاية إبريل الجاري.

الرياضية أوضحت أن الاتحاد قام بتفعيل البند الخاص بتمديد العقد الأسبوع الماضي مع اعتماد كافة المزايا الجديدة الموجودة به لكونترا وجهازه المعاون، ومنها حصولهم على 1.8 مليون دولار سنويًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطوة واحدة تفصل الإعلان رسميًا عن بقاء كونترا للموسم القادم وهي موافقة وزارة الرياضة السعودية واعتماد العقد الجديد، حيث من المقرر أن يُرسل النادي خطابًا للوزارة خلال الأيام القليلة القادم لإعلامها بتجديد العقد وطلب اعتماده.

يُشار إلى أن صاحب الـ46 عامًا قاد الاتحاد في 24 مباراة محلية لم يخسر منها سوى 3 وتعادل في مثلها، وقد حقق الفوز في 18 مباراة.

الاتحاد يتصدر جدول الترتيب قبل 5 جولات من النهاية، وقد خرج مؤخرًا من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وحرمته الرخصة الآسيوية من اللعب في دوري أبطال آسيا.