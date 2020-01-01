الاتحاد يُطيح بجوناس دي سوزا من القائمة بسبب بوني

وافقت إدارة الاتحاد على قيد اللاعب الإيفواري بدلاً من اللاعب البرازيلي

قررت ادارة نادي اتحاد جدة السعودي الإطاحة باللاعب البرازيلي جوناس دي سوزا من قائمة الـ30 لاعباً من أجل قيد الصفقة الأخيرة للفريق.

وكانت إدارة العميد قد أعلنت تعاقدها مع اللاعب الايفواري ويلفريد بوني ليدعم هجوم الفريق الاتحادي خلال الفترة المُقبلة.

ووافقت إدارة الاتحاد على قيد اللاعب الإيفواري بدلاً من اللاعب البرازيلي وذلك في قائمة الفريق التي تضم 30 لاعبًا.

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صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها قالت أن إدارة الاتحاد اجتمعت مع الثنائي البرازيلي جوناس والصربي ألكسندر بيرجوفيتش واتفقوا على جلب اعارة لهما من قبل النادي أو من قبلهما.

وتهدف الإدارة إلى خروج الثنائي سواء في اندية تنتهي فترة تسجيلها في يناير الحالي أو ضمن اندية تتبع لاتحادات أهلية تنتهي فترات تسجيلها بعد يناير.

الجدير بالذكر بأنه يحق لأي نادي يملك عقود لاعبين تسويقهم ضمن فترات التسجيل وأهم شئ أن تكون داخل الفترة وليس بعد انتهائها وبالتالي يكون التسجيل نظامياً.