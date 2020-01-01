الاتحاد يصل المغرب لإقامة معسكرًا تحضريًا لمواجهة أولمبيك آسفي

فضلت السفر مبكرًا إلى المغرب من أجل إقامة معسكر تحضيري قصير قبل مواجهة أولمبيك آسفي يوم السبت المُقبل

وصل نادي اتحاد جدة السعودي إلى الدار البيضاء في المغرب من أجل خوض مباراة إياب ربع نهائي كأس محمد السادس أمام نادي أولمبيك آسفي المغربي.

إدارة الاتحاد فضلت السفر مبكرًا إلى المغرب من أجل إقامة معسكر تحضيري قصير قبل مواجهة أولمبيك آسفي يوم السبت المُقبل.

ويأمل الفريق الاتحاد في تخطي عقبة الفريق المغربي من أجل تحقيق دفعة معنوية للاعبين والجماهير التي تدعم الفريق باستمرار.

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وتُعد بطولة محمد السادس للأندية العربية الفرصة الأخيرة لنادي الاتحاد خلال هذ الموسم من أجل الخروج بلقب، بعد سوء النتائج التي يُعاني منها في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان نادي الاتحاد قد تعادل في مباراة الذهاب بنتيجة هدف لكل فريق، ويحتاج الفريق إلى العودة بنتيجة إيجابية والتسجيل في المرمى المغربي من أجل مواصلة المشوار.

تين كات أخرهم - مدربون تمت إقالتهم من الدوري السعودي

العميد يخوض هذه المواجهة تحت قيادة المدير الفني الهولندي بيت هامبرج المساعد السابق للمدير الفني تين كات، والذي تمت إقالته من قيادة الفريق أمس الأول بسبب سوء النتائج.