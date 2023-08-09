الاتحاد يصفع النصر .. ويقترب من التعاقد مع "صخرة" مانشستر سيتي

صفقة كبرى تقترب من نادي الاتحاد

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. اقترب مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، من خطف صفقة عالمية كبرى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك قبل الانضمام إلى الغريم النصر.

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الاتحاد تعاقد مع 4 صفقات عالمية، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ وهم: الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، ومتوسط الميدان البرازيلي فابينيو، بالإضافة إلى الجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا".

ووفقًا للإعلامي الرياضي إبراهيم خضرة، مراسل شبكة قنوات "بي إن سبورت"، اقترب العميد الاتحادي، من التعاقد مع النجم الإسباني أيمريك لابورتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكتب خضرة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نادي الاتحاد في مفاوضات متقدمة مع ممثلي لابورتي، كما وردني من مصدر مقرب".

وكشف الإعلامي الرياضي، عن تلقي المدافع الإسباني البالغ من العمر 29 سنة، عرضًا من نادي النصر السعودي، خلال الأيام الماضية، قبل تدخل الاتحاد في الصفقة، مؤخرًا.

جدير بالذكر أن لابورتي، انضم إلى مانشستر سيتي في يناير 2018، قادمًا من أتلتيك بيلباو الإسباني؛ حيث شارك في 179 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت، مسجلًا 12 هدفًا وصانعًا 4 آخرين.

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