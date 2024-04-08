الاتحاد يصرخ في وجه الظروف .. العميد يُسقط الوحدة وينتظر الهلال أو النصر بنهائي السوبر

هدف في الثانية 55 فتح الطريق أمام النمور..

نجح الاتحاد في العبور لنهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي بعد الفوز أمام الوحدة بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد آل نهيان بمدينة أبوظبي الإماراتية، رغم كم الغيابات التي يعاني منها.

55 ثانية فقط بعد إطلاق صافرة بداية اللقاء كانت كافية للعميد لهز شباك الوحدة، إذ بدأت الهجمة من عند الفرنسي كريم بنزيما في الجهة اليسرى من وسط ملعب المنافس، ثم مرر الكرة لزميله البرازيلي رومارينيو دا سيلفا داخل المنطقة، قبل أن يعيدها الأخير له من جديد أمام المرمى بعدما فشل المدافع جواد الياميق في تشتيتها رغم اصطدام الكرة به، ليسدد "الحكومة" في الشباك بنجاح، ليعود للتهديف بعد غياب أربعة أشهر تقريبًا.

فرسان مكة أتيحت لهم فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة 12، بعدما وصلت كرة لعبدالعزيز نور خلف مدافعي العميد منفردًا بالحارس عبدالله المعيوف، لكن الأخير أجاد التعامل معه بإغلاق زاويته، حتى خرجت الكرة خارج المستطيل الأخضر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتألق المعيوف في الدقيقة 17 أمام تسديدة وليد باخشوين من خارج منطقة الجزاء، ممسكًا كرته بثبات.

وقبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق فقط، نجح النمور في تعزيز تقدمهم بهدف ثانٍ، من هجمة انتهت عند روما في الجهة اليمنى من ضربة جزاء الوحدة، حولها بعرضية أرضية للمغربي عبدالرزاق حمدالله المواجه تمامًا للمرمى، ليسكنها الشباك بسهولة.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع، ألغى حكم الراية هدفًا ثالثًا للاتحاد، سجله فيليبي جوتا، لكنه لمس الكرة بيده قبله عندما ارتدت من الحارس المغربي منير المحمدي، الذي تصدى أولًا لتسديدة قوية من فواز الصقور.

مع بداية الشوط الثاني، كاد فرسان مكة أن يفعلوها ويحرزوا هدفهم الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الـ18 بأقدام فييتو، لكن العارضة تصدت لها.

وعاد المعيوف للتألق أمام تسديدة جديدة للفرسان بأقدام مهاجم الوحدة أوديون إيجالو، محولًا الكرة لضربة ركنية.

ورغم البداية الهجومية للفرسان في الشوط الثاني إلا أن الاتحاد تمالك نفسه بعد مرور 25 دقيقة من الشوط، لكن تسابق حمدالله وبنزيما على إهدار انفرادين.

وأتت فرصة للفرسان لتقليص الفارق في الوقت المحتسب بدل من الضائع من ضربة جزاء، لكن المغربي فيصل فجر أطاح بالكرة فوق العارضة، ليودع معها فريقه البطولة رغم أن زميله حسين العيسى أحرز هدفًا في الدقيقة 7+90.

بهذا الفوز ينتظر العميد في النهائي؛ المقرر إقامته في 11 من أبريل الجاري، الفائز من ديربي الهلال والنصر؛ المنتظر إقامته بعد قليل.