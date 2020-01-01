الاتحاد يسعى للتخلص من مهاجمه لوقف النزيف المالي

هل ينجح الاتحاد في التخلص من مهاجمه خلال الفترة القادمة؟

تدرس إدارة نادي الاتحاد السعودي، تسويق المدة المتبقية من عقد المهاجم الصربي ألكسندر بيزيتش، المعار لصفوف فريق إف سي سيؤول الكوري الجنوبي، لمدة موسم ونصف.

وكان الاتحاد قد أعار بيزيتش إلى صفوف سيؤول الكوري الجنوبي، خلال شهر فبراير الماضي، ليعود إلى صفوف الفريق السعودي خلال شهر يونيو المقبل.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد تهدف للاستفادة من امتلاكها بطاقة اللاعب حتى يوليو 2021، وذلك بتسويقه والاستفادة منه ماديًا، سواء ببيعه أو إعارته.

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وتسعى إدارة الاتحاد أيضًا لتسويق عقد بيزيتش، من أجل وقف النزيف المالي، الذي تتكبده خزينة النادي، جراء إعارة اللاعب لنادي سيؤول الكوري الجنوبي.

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وتتحمل إدارة الاتحاد نصف رواتب اللاعب الصربي، رغم إعارته للنادي الكوري الجنوبي، في عقد إدارة المهندس هشام ناظر، خلال الموسم الماضي.

وتعاقد الاتحاد مع بيزيتش خلال شهر يوليو عام 2018 لمدة 3 سنوات، قادمًا من فريق سرفينيا الصربي، بعد حصوله على لقب هداف الدوري الصربي، وجائزة أفضل لاعب في الموسم.