الاتحاد يسجل كريم بنزيما وكانتي رسميًا .. ومفاجأة قانونية تسعد النصر

مفاجآت سعيدة في الاتحاد والنصر قبل بداية الموسم الرياضي الجديد

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نجح نادي الاتحاد السعودي رسميًا، في حل أزمة "قيد" صفقات الفريق الأول لكرة القدم الجديدة، استعدادًا للمنافسة بقوة، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

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الاتحاد تعاقد مع 5 صفقات رسمية، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ وهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، والجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا"، بالإضافة إلى سلطان الفرحان وصالح العمري.

وأعلن العميد الاتحادي في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، حصوله على شهادة "الكفاءة المالية"، عقب سداد جميع الالتزامات المالية المستحقة عليه، حتى تاريخ 31 مارس 2023.

وبالتالي.. يستطيع النادي، تسجيل جميع صفقاته الصيفية الجديدة، للمشاركة في مباريات الفريق الأول لكرة القدم، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية.

وبخصوص نادي النصر السعودي.. فجّر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجأة سعيدة للجماهير؛ قبل بداية الموسم الرياضي القادم، متعلقة بتسجيل الصفقات الصيفية الجديدة.

وأعلن الشيخي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تسوية النصر، قضيته مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الأسبق للفريق الأول؛ قائلًا: "مسألة وقت.. وسيعلن النادي، الحصول على شهادة الكفاءة المالية، ورفعه حظر التسجيل".

جدير بالذكر أن فيتوريا، تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الفترة من يناير 2019 إلى ديسمبر 2020، وتوّج معه بثنائية دوري المحترفين وكأس السوبر السعودي.

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