الاتحاد يستقر على خليفة كاريلي

تعرف على المدرب القادم للاتحاد

استقرت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، على اسم المدرب الجديد الذي سيتولى مهمة تدريب العميد، خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي، الذي تمت إقالته من تدريب الفريق مؤخرًا.

الاتحاد قرر إقالة كاريلي مؤخرًا، بعد خسارة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية، على يد الرجاء البيضاوي المغربي، وهو ما أدخل المدرب في أزمة مع الإدارة.

وكشف الإعلامي الرياضي عادل الماس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن اسم المدير الفني الجديد، الذي يقود مهمة تدريب الفريق خلفًا لكاريلي.

الماس كتب تغريدة جاء نصها كالآتي: "يتابع مدرب فريق الاتحاد الجديد؛ الروماني كونترا، مباراة العميد أمام الفيصلي بالمجمعة بعد غد الجمعة، ضمن الجولة الثالثة".

وتابع: "على أن يبدأ المدرب العمل رسميًا من مباراة الاتحاد أمام أبها بجدة، بالجولة الرابعة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

ومن المقرر أن يتولى المدرب الروماني كوزمين كونترا مهمة تدريب نادي الاتحاد خلال الأيام القادمة، خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي، المدرب الذي تمت إقالته.

الانتقال إلى الدوري السعودي؟ وكيل الشناوي يحسمها!

الاتحاد خسر في مباراته الأولى ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022 على يد الفيحاء، ثم حقق الفوز على الرائد بثلاثة أهداف دون رد.